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Общество

Варить кашу и стряхивать снег с яблонь советует 13 января народный календарь

Васильева коляда или Васильев вечер наступил по народному календарю 13 января.

Как пишет сalend.ru, 13 января — канун Нового года (по старому стилю), или Васильева дня, когда по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского — богослова, жившего в IV веке в Каппадокии.  Именно ему приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей.

Вечер накануне Нового года назывался щедрым. Хозяйки готовили множество снеди — с тем, чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие. В пословицах об этом дне говорится: «Свинку да боровка для Васильева вечерка»; «Не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого — Василий Зимний освятит!».

Еще один обычай, связанный с кулинарией, — варение каши. Обряд совершался до рассвета; когда каша поспевала, хозяйка вынимала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная — это предвещало худое. Если же каша получалась пышной и вкусной, ждали счастья для всего дома.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется.

Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

Ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.

Именины сегодня празднуют  Михаил и Петр.

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