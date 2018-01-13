Как безопасно встретить Старый Новый год рассказали псковичам в МЧС

14:17, 13 января 2018, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона некоторые меры предосторожности, соблюдение которых позволит безопасно встретить Старый новый год, который отмечается в ночь на 14 января.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, необходимо поддерживать новогоднюю ёлку во влажном состоянии, нельзя использовать свечи для её украшения, также необходимо проверить исправность иллюминации.

Источником повышенной опасности являются пиротехнические изделия, напомнили псковичам. Поэтому фейерверки советуют покупать только в местах официальной продажи, а перед запуском изучить инструкцию по применению (эксплуатации). «Главное правило: никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после использования», - подчеркнули в МЧС. В ведомстве рекомендуют заранее определить место проведения фейерверка и никогда не запускать пиротехнику, находясь в состоянии опьянения. Также запрещено применение пиротехнической продукции гражданского назначения в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения (исключение: бенгальские огни, свечи, хлопушки); вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередачи; на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений).

Пиротехнические изделия запрещено использовать лицами, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем, нельзя курить рядом с пиротехническим изделием, механически воздействовать на фейерверки, бросать, ударять, класть в огонь, держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, свечей, хлопушек).

«Во время застолья не «набрасывайтесь» на еду и не наедайтесь всего и сразу, - обратили внимание в МЧС. - Не стоит запивать еду минеральной газированной водой. Общее правило – из-за стола лучше уходить чуть голодным. Посиделки прерывайте танцами, прогулкой или активными играми. На протяжении всего праздника будьте внимательны в выборе блюд. Не злоупотребляйте алкогольными напитками: они должны только лишь добавлять частицу веселья в ваш праздник, но не вредить вашему здоровью и портить настроение окружающим!»

Псковичей призывают помнить, что пьяный человек может стать виновником пожара, поскольку в таком состоянии люди не всегда могут адекватно оценивать ситуацию, а значит, и самостоятельно спастись в случае беды. Кроме того, по вине этих людей могут погибнуть и другие.