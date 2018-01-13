Александр Котов: Значение оперативной, точной, объективной информации невозможно переоценить в любое время

14:43, 13 января 2018, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от своего имени и имени депутатов поздравил работников СМИ региона с отмечаемым сегодня, 13 января, Днём российской печати. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, Александр Котов отметил, что значение оперативной, точной, объективной информации невозможно переоценить в любое время.

«Мы привыкли начинать день с новостей в лентах информагентств, продолжать с газетой за чашкой чая в обеденный перерыв и завершать просмотром итогового выпуска вечером. Короткие заметки-«молнии» - самые ожидаемые сообщения в дни, когда в нашу жизнь приходят перемены, обзоры, актуальные интервью – ваши материалы помогают нам оставаться в курсе событий, которые происходят в Псковской области и за её пределами», - подчеркнул Александр Котов.

Он обратил внимание на то, что с развитием социальных сетей распространение информации стало ещё более стремительным и масштабным, но очень важно, чтобы при этом она была верной и была подана профессионально.

«Читатели, зрители доверяют вашим материалам, обсуждают их, делятся ими – это и есть оценка труда многочисленного коллектива областных СМИ, - обратился Александр Котов к журналистам. - Вы помогаете разобраться в сложных вопросах, собираете мнения экспертов, предоставляете площадку для участников дискуссии, в спорных ситуациях помогаете добиться справедливости. Нередко конструктивная критика звучит и в адрес власти – это стимулирует работу чиновников всех рангов и ускоряет решение проблемных вопросов».

«Позвольте выразить искреннюю благодарность и уважение ветеранам псковских СМИ, современному поколению журналистов и особенно тем, кто освещает работу Псковского областного Собрания депутатов за профессионализм, преданность делу и неравнодушное отношение к людям. Желаем вдохновения, творческих идей, благодарных, верных читателей, интересных собеседников и побольше хороших новостей!» - заключил спикер регионального парламента.