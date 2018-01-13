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Общество

За неравнодушие и активную жизненную позицию поблагодарил Николай Цветков работников псковских СМИ

За неравнодушие, активную жизненную позицию, индивидуальный взгляд на происходящее, стремление открыто и честно выражать свою точку зрения и  виртуозное владение словом поблагодарил заместитель врио губернатора Псковской области Николай Цветков журналистов региональных СМИ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в своём поздравлении с Днём российской печати Николай Цветков отметил, что в Псковской области сегодня выпускаются десятки печатных и электронных периодических изданий, каждое из которых по-своему уникально, имеет свои цели и задачи,  свою читательскую аудиторию. «Их всех объединяет одно - объективность, преданность профессии, любовь к  Псковской земле», - подчеркнул заместитель главы региона.

«В своей профессиональной деятельности вы отражаете существующие проблемы и формируете общественное мнение, активно участвуете в  решении актуальных вопросов  развития нашего региона, побуждаете к действиям и поступкам, задаете ритм жизни», - обратился Николай Цветков к журналистам.

Он пожелал новых ярких и  амбициозных проектов, совершенствования  профессионального мастерства,  роста тиражей  и расширения читательской аудитории.

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