За неравнодушие и активную жизненную позицию поблагодарил Николай Цветков работников псковских СМИ

14:42, 13 января 2018, ПАИ

За неравнодушие, активную жизненную позицию, индивидуальный взгляд на происходящее, стремление открыто и честно выражать свою точку зрения и виртуозное владение словом поблагодарил заместитель врио губернатора Псковской области Николай Цветков журналистов региональных СМИ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в своём поздравлении с Днём российской печати Николай Цветков отметил, что в Псковской области сегодня выпускаются десятки печатных и электронных периодических изданий, каждое из которых по-своему уникально, имеет свои цели и задачи, свою читательскую аудиторию. «Их всех объединяет одно - объективность, преданность профессии, любовь к Псковской земле», - подчеркнул заместитель главы региона.

«В своей профессиональной деятельности вы отражаете существующие проблемы и формируете общественное мнение, активно участвуете в решении актуальных вопросов развития нашего региона, побуждаете к действиям и поступкам, задаете ритм жизни», - обратился Николай Цветков к журналистам.

Он пожелал новых ярких и амбициозных проектов, совершенствования профессионального мастерства, роста тиражей и расширения читательской аудитории.