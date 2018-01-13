Рождественские встречи провела Великолукская епархия в Новосокольниках

14:56, 13 января 2018, ПАИ

11 января в районной детской библиотеке в Новосокольниках состоялись Рождественские встречи «Мир дому твоему: традиции и обычаи». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, мероприятие открыл настоятель храма святителя Николая Новосокольниках протоиерей Иоанн Ильницкий. Он рассказал о значении Рождества Христова в истории человечества и каждого отдельного человека.

Библиограф районной библиотеки Ирина Петрова в обзоре «Плач и смех Рождества» рассказала о святочной прозе на примере произведения Ч. Диккенса «Рождественская песнь», рождественских рассказов русского писателя Н. Лескова «Зверь» и «Неразменный рубль» и рассказа А. Куприна «Чудесный доктор». «Святочный рассказ незамысловатый, трогательный и добрый, вернулся в русскую литературу, и современные писатели обращаются к нему. «Настали святки, то-то радость…», - говорили раньше в России», - отметила она.

Учащиеся Центра дополнительного образования клуба «Малышок» Полина Сергеева, Влада Альт, Мария Черникова, Ксения и Мария Новиковы исполнили рождественские колядки. Руководитель группы христославов преподаватель основ православной культуры Татьяна Прощенкова рассказала о традициях празднования Рождества на Руси и национальных костюмах русских женщин.

Работники детской районной библиотеки Дарья Петровна Баборыгина и Гелена Владимировна Никольская провели развлекательную программу, в которой был представлен балаганный Петрушка, школьники разгадывали загадки, пели песни и угощались сладостями.

Заведующая детской библиотекой Светлана Фёдорова выразила надежду, что такие встречи будут проходить для подростков и юношества регулярно.