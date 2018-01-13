На псковских водоёмах началось образование льда

15:19, 13 января 2018, ПАИ

На водоёмах Псковской области началось образование льда, в связи с тем, что в регионе несколько дней держится минусовая температура. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

«Образующийся ледовый покров чрезвычайно тонкий и ломкий! – отметили в ведомстве. - Рыболовный азарт зачастую притупляет чувство осторожности, и люди, рискуя жизнью, выходят на лёд, толщина которого не превышает 5-7 сантиметров. Это может привести к провалам и гибели».

В МЧС подчеркнули, что в первые дни ледостава покров имеет разное строение и обладает различной грузоподъёмной способностью: можно наблюдать на одном и том же водоёме чередование участков прозрачно-черного льда с молочно-мутным. В одном случае лёд успешно выдерживает вес взрослого человека, а в другом может неожиданно проломиться.

«Нарастание толщины льда начинается после того как весь водоём скроется под ледяным покровом. Скорость нарастания зависит главным образом от температуры воздуха и наличия снега. Во время ледостава вода имеет более высокую температуру, чем воздух. При этом, наличие снега на льду препятствует теплообмену воды с воздухом, а, следовательно, замедляет рост ледяного покрова», - отметили в МЧС.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке. Лёд толщиной 7-8 сантиметров выдерживает нагрузку одного человека, 10 сантиметров – двух рядом стоящих, 14 сантиметров – семерых. При этом люди должны идти на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Такую же дистанцию надо соблюдать при встречном движении.

Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, белого – в два раза слабее; серый, матово-белого или с желтоватым оттенком – самый ненадежный. Кроме того, опасным является лёд ноздреватый и пористый – он обрушивается без предупреждающего потрескивания; а также покрытый снегом. Лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоёмы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; а также в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

В МЧС отметили, что категорически запрещается выезжать на лёд на любом транспорте.

«Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. Поэтому помните: злоупотребление спиртным и безопасная рыбная ловля несовместимы!» - подчеркнули в пресс-службе.

Особое внимание там рекомендуют уделить детям, которые в силу своей беспечности могут выходить на опасные участки тонкого льда, поэтому с детьми нужно провести беседы о том, что ни в коем случае нельзя выходить на лёд.

Для предупреждения рыбаков и профилактики опасных ситуаций на водоёмах в выходные дни организована работа временных постов в населённых пунктах Неёлово и Солоново Псковского района.