Руководители Пскова: СМИ являются важным связующим звеном между органами власти и общественностью

15:38, 13 января 2018, ПАИ

Средства массовой информации выражают и формируют общественное мнение, являются важным связующим звеном между органами власти и общественностью, отметили в своём поздравлении с Днём российской печати глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, градоначальники отметили, что День российской печати объединяет многих людей, работающих над созданием средств массовой информации. «Кроме репортеров и журналистов, День печати отмечают фотографы, верстальщики, корректоры, менеджеры по рекламе, специалисты, отвечающие за подписку, - все, благодаря кому средства массовой информации приобретают свое «лицо», стиль и вовремя доходят до читателя», - сказано в поздравлении.

Иван Цецерский и Александр Братчиков подчеркнули, что псковские журналисты всегда отличались широким кругозором, большой самоотдачей, умением взвешенно оценивать события. «Ваш профессионализм позволяет жителям нашего города не только быть в курсе событий, но и знакомиться с разными точками зрения», - отметил они.

Городские власти пожелали представителям средств массовой информации профессиональных успехов, новых творческих находок, здоровья и благополучия.

Отметим, празднование Дня российской печати приурочено к выпуску первого номера газеты «Ведомости» 13 января 1703 года.