0
20:48
Встреча Михаила Ведерникова с региональными журналистами в День печати (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:28
До -12 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 января
15:47
Глава облизбиркома о псковских журналистах: Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова
15:38
Руководители Пскова: СМИ являются важным связующим звеном между органами власти и общественностью
14:43
Александр Котов: Значение оперативной, точной, объективной информации невозможно переоценить в любое время
14:42
За неравнодушие и активную жизненную позицию поблагодарил Николай Цветков работников псковских СМИ
14:29
Интересных материалов и отзывчивых читателей пожелал Михаил Ведерников псковским журналистам
Еще новости
Общество

Руководители Пскова: СМИ являются важным связующим звеном между органами власти и общественностью

Средства массовой информации выражают и формируют общественное мнение, являются важным связующим звеном между органами власти и общественностью, отметили в своём поздравлении с Днём российской печати глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, градоначальники отметили, что День российской печати объединяет многих людей, работающих над созданием средств массовой информации. «Кроме репортеров и журналистов, День печати отмечают фотографы, верстальщики, корректоры, менеджеры по рекламе, специалисты, отвечающие за подписку, - все, благодаря кому средства массовой информации приобретают свое «лицо», стиль и вовремя доходят до читателя», - сказано в поздравлении.

Иван Цецерский и Александр Братчиков подчеркнули, что псковские журналисты всегда отличались широким кругозором, большой самоотдачей, умением взвешенно оценивать события. «Ваш профессионализм позволяет жителям нашего города не только быть в курсе событий, но и знакомиться с разными точками зрения», - отметил они.

Городские власти пожелали представителям средств массовой информации профессиональных успехов, новых творческих находок, здоровья и благополучия.

Отметим, празднование Дня российской печати приурочено к выпуску первого номера газеты «Ведомости» 13 января 1703 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Встреча Михаила Ведерникова с региональными журналистами в День печати (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 января 2018
Встреча Михаила Ведерникова с региональными журналистами в День печати (ФОТОРЕПОРТАЖ)
До -12 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 января
13 января 2018
До -12 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 января
Глава облизбиркома о псковских журналистах: Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова
13 января 2018
Глава облизбиркома о псковских журналистах: Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова
Руководители Пскова: СМИ являются важным связующим звеном между органами власти и общественностью
13 января 2018
Руководители Пскова: СМИ являются важным связующим звеном между органами власти и общественностью
Александр Котов: Значение оперативной, точной, объективной информации невозможно переоценить в любое время
13 января 2018
Александр Котов: Значение оперативной, точной, объективной информации невозможно переоценить в любое время
За неравнодушие и активную жизненную позицию поблагодарил Николай Цветков работников псковских СМИ
13 января 2018
За неравнодушие и активную жизненную позицию поблагодарил Николай Цветков работников псковских СМИ
Интересных материалов и отзывчивых читателей пожелал Михаил Ведерников псковским журналистам
13 января 2018
Интересных материалов и отзывчивых читателей пожелал Михаил Ведерников псковским журналистам
Михаил Ведерников в День печати проводит приём для руководителей псковских СМИ
13 января 2018
Михаил Ведерников в День печати проводит приём для руководителей псковских СМИ 2

Идет загрузка...