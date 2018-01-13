Глава облизбиркома о псковских журналистах: Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова

15:47, 13 января 2018, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов поздравил журналистов, редакции печатных СМИ, сотрудники полиграфических предприятий, издательств, ветеранов отрасли с профессиональным праздником - Днем российской печати, который отмечается 13 января.

«Этот день объединяет всех тех, кто, повседневно отражая события нашей жизни, создает историю района, области, страны, кто стремится дойти до самой сути и объективно донести информацию до своих читателей, кто издает и печатает прекрасные, вечные книги, нужные журналы, без которых мы уже не представляем свою жизнь», - отметил Михаил Иванов в своём поздравлении, сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме.

«Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова и не забываете о своей высокой социальной миссии – помогать людям находить ответы на самые острые и актуальные вопросы современности», - обратился глава облизбиркома к журналистам. Он поблагодарил сотрудников СМИ за отношение к своей работе: «Уверен, все свое мастерство вы направляете на достижение достойных, благородных целей в интересах жителей нашего региона».

Михаил Иванов выразил надежду, что Избирательная комиссия Псковской области будет оставаться для журналистов надежным партнером и интересным источником новостей, а многолетнее, конструктивное сотрудничество будет только крепнуть и расширяться.

Особые слова благодарности он сказал ветеранам отрасли: «Условия сегодня кардинально изменились, но, по-прежнему, фундаментом работы остаются заложенные вами традиции».

«В преддверии Старого Нового года желаю всем творческим сообществам новых успехов в 2018 году. Уверен, он будет насыщен яркими, запоминающимися событиями и благодатными темами для ваших материалов и новостей. От всей души желаю хорошего настроения, здоровья и благополучия, мира и добра вам и вашим близким, творческих удач и побед, воплощения творческих замыслов, легкого, острого пера и благодарных читателей!» - заключил председатель облизбиркома.