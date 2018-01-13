До -12 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 января

17:28, 13 января 2018, ПАИ

В ночь на 14 января в Псковской области столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов. Днём ожидается от -2 до -7, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Напомним, что морозную погоду в Псковскую область принёс антициклон из Скандинавии.

В целом же 14 января в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Будет дуть восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление - высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.