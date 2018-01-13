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Общество

До -12 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 января

В ночь на 14 января в Псковской области столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов. Днём ожидается от -2 до -7, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России  со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Напомним, что морозную погоду в Псковскую область принёс антициклон из Скандинавии.

В целом же 14 января в регионе  ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Будет дуть восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление - высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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