Сторонник КПРФ умер на встрече Павла Грудинина с доверенными лицами

16:28, 13 января 2018, ПАИ

Сторонник КПРФ, председатель Совета ветеранов скончался сегодня, 13 января, на встрече кандидата в президенты России от компартии Павла Грудинина с доверенными лицами в Москве.

Как сообщает ТАСС, когда мужчине стало плохо, была вызвана Скорая помощь, но спасти его врачам не удалось. «Скорая помощь приехала, но это была мгновенная смерть», - проинформировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов и попросил участников встречи почтить память погибшего минутой молчания.

Отметим, что Павел Грудинин был зарегистрирован кандидатом в президенты 12 января. Он стал вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на пост главы государства.