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Сторонник КПРФ умер на встрече Павла Грудинина с доверенными лицами

Сторонник КПРФ,  председатель Совета ветеранов скончался сегодня, 13 января, на встрече  кандидата в президенты России от компартии Павла Грудинина с доверенными лицами в Москве.

Как сообщает ТАСС, когда мужчине стало плохо, была вызвана Скорая помощь, но спасти его врачам не удалось.  «Скорая помощь приехала, но это была мгновенная смерть», - проинформировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов и попросил участников встречи почтить память погибшего  минутой молчания.

Отметим, что Павел Грудинин был зарегистрирован кандидатом в президенты 12 января.  Он стал вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на пост главы государства.

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