Элла Памфилова: На выборах президента может понадобиться удлинённый бюллетень

16:41, 13 января 2018, ПАИ

Для публикации фамилий кандидатов в президенты России может потребоваться удлиненный бюллетень, поскольку участвовать в них могут до 20 человек. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», пишет газета «Известия».

Глава ЦИК РФ пояснила, что сейчас собирают подписи 14 человек, еще двое – кандидаты от парламентских партий - фактически внесены в бюллетень. «Значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день, - это 16», - отметила она и добавила, что могут придти представители ещё нескольких партий и тогда число претендентов увеличится до 20.

По словам Эллы Памфиловой, в комплексах обработки избирательных бюллетеней предусмотрен длинный двойной лист, на случай если регистрацию в качестве кандидатов пройдут все, подавшие заявления.

Напомним, что выборы президента РФ состоятся 18 марта.