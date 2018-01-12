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Политика

Элла Памфилова: На выборах президента может понадобиться удлинённый бюллетень

Для публикации фамилий кандидатов в президенты России может потребоваться удлиненный бюллетень, поскольку участвовать в них могут до 20 человек. Об этом заявила   председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», пишет газета «Известия».

Глава ЦИК РФ пояснила, что сейчас собирают подписи 14 человек, еще двое – кандидаты от парламентских партий - фактически внесены в бюллетень. «Значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день, - это 16», - отметила она и добавила, что могут придти представители ещё нескольких партий и тогда число претендентов увеличится до 20.

По словам Эллы Памфиловой, в комплексах обработки избирательных бюллетеней предусмотрен длинный двойной лист, на случай если регистрацию в качестве кандидатов пройдут все, подавшие заявления.

Напомним, что выборы президента РФ состоятся 18 марта. 

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Элла Памфилова: На выборах президента может понадобиться удлинённый бюллетень ЦИК РФ завершил приём документов от кандидатов в президенты Необходимые для выдвижения Путина в президенты подписи собраны Прайс на размещение агитационных материалов на телеканале Первый Псковский на выборах президента РФ 18 марта 2018 Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина организуют в приёмных «Единой России» в Пскове и Великих Луках Александр Козловский отдаст свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина Площадки для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина предоставит псковское отделение «Единой России» Борисов и Жаворонков войдут в состав избирательного штаба Путина Избирательный штаб Владимира Путина возглавили три сопредседателя Прайс на изготовление агитационных материалов в ООО «Русская Реклама» к выборам президента РФ 18 марта 2018 года
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