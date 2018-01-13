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Общество

Включить багет в список наследия ЮНЕСКО предложил президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил включить  багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Такую инициативу он озвучил в эфире телеканала RTL, пишут российские СМИ.

Макрон пояснил, что багет - это «повседневная жизнь французов, а хлеб - особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов». Он также уверен, что французскому багету завидуют во всем мире и именно поэтому его следует включить в список наследия.

Отмечается также, что в декабре в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошла неаполитанская традиция приготовления пиццы.

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