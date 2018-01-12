Почти 3 млрд долларов потерял Цукерберг из-за изменения ленты Facebook

17:27, 13 января 2018, ПАИ

Объявление о предстоящем изменении вида новостной ленты социальной сети Facebook обошлось ее основателю Марку Цукербергу в 2,9 млрд долларов. На такую сумму сократилась рыночная стоимость акций Facebook, сообщают российские СМИ со ссылкой на Bloomberg.

Как объявил Марк Цукерберг, после изменения лента новостей в соцсети будет чаще отображать новости от друзей и родственников, а сообщения компаний и СМИ - реже. Он считает, что такое нововведение пойдёт на пользу Facebook, на их внедрение потребуется несколько месяцев.

По оценке агентства Bloomberg, после объявления о новшестве котировки ценных бумаг Facebook на бирже в Нью-Йорке упали на 3,9%, что привело к снижению состояния Марка Цукерберга до 74,4 млрд долларов. В рейтинге миллиардеров Bloomberg, он тут же уступил четвертую позицию основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге.