Названы самые покупаемые в России автомобили

17:59, 13 января 2018, ПАИ

Ассоциация европейского бизнеса составила список самых покупаемых в 2017 году в России автомобилей.

На первом месте, как пишут российские СМИ, оказался Kia Rio. За год в России были проданы 96 тыс. 689 таких машин. На второй строчке в рейтинге Lada Granta, которых удалось реализовать 93 тыс. 686 штук. «Бронза» - у Lada Vesta. Россияне купили 77 тыс. 291 такой автомобиль.

В десятку самых продаваемых также вошли Hyundai Solaris (68 тыс. 614 реализованных машин), Hyundai Creta (55 тыс. 305), Volkswagen Polo (48 тыс. 595), Renault Duster (43 тыс. 828), Lada Largus (33 тыс. 601), Lada Xray (33 тыс. 319) и Toyota RAV4 (32 тыс. 931).

Всего в 2017 году россияне приобрели 1 млн 595 тыс. 737 машин, что на 11,9% больше, чем в 2016-м.