Из-за нехватки денег для оплаты отопления в Одессе закрыты несколько вузов

18:08, 13 января 2018, ПАИ

В Одессе (Украина) закрыты несколько вузов из-за нехватки денег для оплаты отопления. Перерыв в их работе продлится с 1 января по 26 февраля, пишет портал 048.ua со ссылкой на преподавателей и студентов Одесского национального университета имени Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.

При этом в областном департаменте образования и науки журналистам ответили, что все вузы автономные, поэтому, как организовать учебный процесс, должна решать их ректораты.

Российские СМИ отмечают, что гривна опустилась ниже исторического минимума по отношению к европейской валюте и рублю.