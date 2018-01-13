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Общество

Из-за нехватки денег для оплаты отопления в Одессе закрыты несколько вузов

В Одессе (Украина) закрыты несколько вузов из-за нехватки денег для оплаты отопления. Перерыв в их работе продлится с  1 января по 26 февраля, пишет портал 048.ua со ссылкой на преподавателей и студентов Одесского национального университета имени Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.

При этом в областном департаменте образования и науки журналистам ответили, что все вузы автономные, поэтому, как организовать учебный процесс, должна решать их ректораты. 

Российские СМИ отмечают, что  гривна опустилась ниже исторического минимума по отношению к европейской валюте и рублю.

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