Михаил Ведерников: Когда ты пишешь о том, что плохо, в надежде на то, что станет лучше - это хорошо

20:58, 13 января 2018, ПАИ

«Журналистика вообще должна быть полезной. Когда ты пишешь о том, что плохо, в надежде на то, что власть тебя услышит, люди увидят, и станет лучше, я считаю, что это хорошо», заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 13 января, на встрече с журналистами региональных СМИ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона, Михаил Ведерников отметил, что «критика должна быть конструктивной», поскольку тогда она является «двигателем прогресса».

Напомним, сегодня, 13 января, в День российской печати, Михаил Ведерников провел первую неформальную встречу с представителями журналистского сообщества региона. Участники встречи обсудили актуальные вопросы региональной журналистики и перспективы развития местных СМИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов





























В ходе встречи один из руководителей регионального издания обозначил необходимость создания в регионе постоянной площадки для профессионального общения представителей СМИ. Михаил Ведерников, в свою очередь, заметил, что такой площадкой может стать форум СМИ, который планируется провести в регионе уже в этом году. «В Псковской области ежегодно должен проходить форум СМИ для общения, для решения проблем рядовых журналистов, наших редакций, наших СМИ и так далее. Предлагаю на этом форуме разыгрывать гранты. Жюри, я считаю, журналисты тоже должны сами определить. Предлагайте, как хотите, когда хотите, какой хотите, такой форум и сделаем. Давайте создавать оргкомитет», — сказал врио главы региона.

Пользуясь случаем, одна из редакторов печатных СМИ поблагодарила Михаила Ведерникова за сохранение областной типографии, которая в этом году будет отмечать вековой юбилей. «Вы порадовали нас тем, что начали новый год решением одной из давних и насущных проблем», — сказала она.

Врио главы региона в свою очередь отметил, что на сегодня предприятию важно обеспечить эффективный менеджмент и увеличить загрузку мощностей для развития производства. Со своей стороны региональные власти готовы оказать необходимую поддержку. «19 января я планирую подписать соглашение о сотрудничестве Псковской области с Российским книжным союзом. У нас большие планы по развитию книжной индустрии региона. Буду просить Союз, чтобы часть продукции не везлась к нам из Москвы, а печаталась в Псковской области», — сообщил Михаил Ведерников.

Во время пресс-чая представители СМИ подняли более десятка актуальных вопросов: о подготовке журналистских кадров, поддержке молодых специалистов, о зарплатах и другие. Временами общение выходило за рамки основной темы.

В заключение участники договорились проводить аналогичные встречи хотя бы раз в квартал. «Власть только тогда будет эффективной, когда она будет получать честную, объективную обратную связь о тех действиях, которые она сделала», — подчеркул Михаил Ведерников.

Кроме того, врио губернатора вручил благодарственные письма коллективам шести районных изданий — «Гдовская заря», «Земля Новоржевская», «Красный маяк», «Невельский вестник», «Порховский вестник», «Призыв» — и областной газеты «Псковская правда», которым исполнилось 100 лет.