0
19:06
На сайте ПАИ стартовал четвертьфинал чемпионата на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
17:47
До -15 градусов опустится температура в Псковской области в понедельник
17:09
Новый клуб для занятий смешанными единоборствами XFight открылся в Пскове
16:00
Иван Цецерский почтил память погибших в Чечне Александра Осадчего и Валентина Януса
12:36
Площадки для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина от псковского отделения «Единой России» работают сегодня
11:49
Михаил Ведерников поставил подпись в поддержку самовыдвижения Путина
10:33
Васильев день наступил по народному календарю
Еще новости
Общество

Васильев день наступил по народному календарю

Сегодня, 14 января, по народному календарю наступил Васильев день, пишет портал calend.ru

Васильев день, который до календарной реформы совпадал с началом нового года, отмечался в честь Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский. Этот святитель в IV веке был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса. На Руси святой получил неблагозвучное прозвище — Василий Свинятник. Впрочем, под этим именем не подразумевалось ничего дурного.

Дело в том, что в народе Василий считался покровителем свиней, а на Новый год прежде всегда готовили блюда из свинины — жареного поросенка, вареные окорока и другие. В этот день крестьяне даже колядовать ходили со специальными присказками, прося под окнами: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка»; «Кишку да ножки в верхнее окошко». Говорили, что «Василий пополам Святки делит»: с 7 по 14 января праздновались «святые вечера», а с 14 по 19 — «страшные». В этот день девушки особенно рьяно гадали о замужестве. Также, согласно приметам, в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас; в долг же не давали — чтобы не «отдать» свой достаток. Еще один обряд — засевание зерен — должен был способствовать урожайности; дети рассыпали зерна на пол, а старшая женщина в доме собирала их и хранила до посева.

Об урожае судили и по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга — хороший сбор орехов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На сайте ПАИ стартовал четвертьфинал чемпионата на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
14 января 2018
На сайте ПАИ стартовал четвертьфинал чемпионата на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
До -15 градусов опустится температура в Псковской области в понедельник
14 января 2018
До -15 градусов опустится температура в Псковской области в понедельник
Новый клуб для занятий смешанными единоборствами XFight открылся в Пскове
14 января 2018
Новый клуб для занятий смешанными единоборствами XFight открылся в Пскове
Иван Цецерский почтил память погибших в Чечне Александра Осадчего и Валентина Януса
14 января 2018
Иван Цецерский почтил память погибших в Чечне Александра Осадчего и Валентина Януса
Площадки для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина от псковского отделения «Единой России» работают сегодня
14 января 2018
Площадки для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина от псковского отделения «Единой России» работают сегодня 1
Михаил Ведерников поставил подпись в поддержку самовыдвижения Путина
14 января 2018
Михаил Ведерников поставил подпись в поддержку самовыдвижения Путина 4
Васильев день наступил по народному календарю
14 января 2018
Васильев день наступил по народному календарю
Михаил Ведерников: Когда ты пишешь о том, что плохо, в надежде на то, что станет лучше - это хорошо
13 января 2018
Михаил Ведерников: Когда ты пишешь о том, что плохо, в надежде на то, что станет лучше - это хорошо

Идет загрузка...