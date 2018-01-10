Китайский программист в четыре раза «разогнал» старый компьютер

09:10, 14 января 2018, ПАИ

В Китае программист увеличил мощность старого компьютера в четыре раза с помощью новой системы охлаждения. Об этом пишет газета «Известия».

Энтузиаст подключил компьютер 16-летней давности к новой системе охлаждения на жидком азоте, тем самым «разогнав» частоту процессора с 1,2 Ггц до 4,5 Ггц.

Программист отметил, что раньше таких систем охлаждения не было и что теперь с их помощью можно повысить производительность у любого старого компьютера, но эта схема не годится для современных процессоров.