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Китайский программист в четыре раза «разогнал» старый компьютер

В Китае программист увеличил мощность старого компьютера в четыре раза с помощью новой системы охлаждения. Об этом пишет газета «Известия».

Энтузиаст подключил компьютер 16-летней давности к новой системе охлаждения на жидком азоте, тем самым «разогнав»  частоту процессора с 1,2 Ггц до 4,5 Ггц.

Программист отметил, что раньше таких систем охлаждения не было и что теперь с их помощью можно повысить производительность у любого старого компьютера, но эта схема не годится для современных процессоров.

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