О правильной эксплуатации печного оборудования напоминают сотрудники Псковского МЧС

10:01, 14 января 2018, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает псковичам о правильной эксплуатации печей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

По словам специалистов, чтобы избежать пожара по причине перекала печи, необходимо помнить, что в морозы топить печь следует два-три раза, с интервалом не менее чем 4 часа. При этом количество дров можно увеличить, но не более чем на пятую часть от обычной нормы для печи. Именно это поможет избежать перекала. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Перекал печи опасен тем, что перекалённый кирпич теряет свою прочность и начинает крошиться. От этого нарушается кладка, в печных каналах образуются прогары, нарушается ход печных газов, значительная часть тепла уходит в область задвижки, к разделке. При этом основной массив печи прогревается хуже, на печи образуются холодные зоны.

Также перекал печи ведет к разрушению потолочной разделки. Это очень опасно, так как длительный перегрев потолочной балки, рядом с которой обычно проходит печная труба, невозможно почувствовать из жилого помещения, ведь дым, прежде всего, уйдет на чердак. Пожар у потолочной разделки –достаточно часто встречающаяся причина пожаров в частном секторе. Зачастую люди узнают о таком пожаре от собственных соседей – ведь пожар на крыше собственного дома заметить очень сложно.

Кроме того, специалисты напоминают о простых правилах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования:

-не оставляйте без присмотра топящиеся печи и камины, и не поручайте надзор за ними малолетним детям;

-не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

-не применяйте для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

-не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

-не топите печь дровами, по длине не вмещающимися в топку.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы.