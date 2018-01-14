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Общество

О профилактике угона автомобилей рассказали псковские полицейские

Полиция Пскова напоминает гражданам о профилактике угона автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По словам полицейских, нельзя оставлять ключи в замке зажигания, даже на незначительный промежуток времени. Двери машины нужно всегда держать закрытыми, а также окна и капот.

 - Никогда не оставляйте в салоне автомобиля на видном месте ценные вещи и деньги – это может привлечь внимание посторонних лиц и стать причиной взлома.

 - По возможности, устанавливайте двойную степень защиты (сигнализация плюс противоугонное средство). При установке же сигнализации или производстве других работ нельзя оставлять автомобиль без присмотра. Этим вы лишите злоумышленников возможности сделать дубликат ключей или подобрать ключи к сигнализации.

 - Выбирайте только известные вам и проверенные автосервисы и автомойки. Не будьте излишне доверчивыми, оставляя автомобиль с ключами на долгое время в сомнительных автомастерских или автомойках. Как показывает практика, желающие покататься на вашей машине, особенно на престижных моделях и в дорогой комплектации, обязательно найдутся. А такие поездки обычно заканчиваются либо ДТП, либо разбирательством в полиции.

 - Кроме того, пометьте в незаметных местах автомашины личные данные и номера агрегатов (кузов, двигатель). Это поможет опознать угнанный или похищенный  транспорт  в случае обнаружения его сотрудниками полиции.

«При покупке автомобиля обязательно поменять замки дверей и  зажигания, а также, что немаловажно, - противоугонное устройство», - добавили стражи порядка.

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