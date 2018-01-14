Женщина ударила бокалом в лицо посетительницу бара на Рижском в Пскове
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в избиении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – бара на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 33-летнию женщину, которая ударила посетительницу бара бокалом в лицо.
Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции. Потерпевшую доставили в больницу.