Михаил Ведерников поставил подпись в поддержку самовыдвижения Путина

11:49, 14 января 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поддержал самовыдвижение Владимира Путина на пост президента РФ, поставив свою подпись на бланке. Об этом Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.

Процедура была выполнена в СРП «Простория».

Напомним, что Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. В таком случае ему необходимо было собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в одном регионе. Максимальное число подписей закон не регламентирует. Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 5 января.

Выборы президента России состоятся 18 марта.