Фильм «Движение вверх» стал самым кассовым в истории российского кино

13:32, 14 января 2018, ПАИ

Картина «Движение вверх», вышедшая на экраны 28 декабря, стала самой кассовой в истории российского кино. Об этом сообщает Afisha Daily.

Как пишет портал «Кинобизнес cегодня», сборы картины на сегодняшний день превышают 1693 млн рублей.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Последний богатырь». Он получил в прокате 1,672 млрд рублей. При этом рекорд последнего продержался менее двух месяцев (до этого лидером проката был «Сталинград»).

«По проданным билетам, правда, до рекордов пока достаточно далеко. На данный момент сеансы «Движения вверх» посетили 6,63 млн человек. Среди российских фильмов это четвертый результат после комедия «Ирония судьбы: Продолжение» (8,87 млн зрителей), «Последнего богатыря» (7,78 млн зрителей) и фэнтези «Дневной дозор» (7,41 млн зрителей)», - отмечают на сайте «Кинобизнес cегодня».