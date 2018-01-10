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Фанаты «Гарри Поттера» выпустили фильм о Волан-де-Морте

Некоммерческая студия Tryangle Films сняла фильм «Волан-де-Морт: Корни наследника». Как пишет Afisha Daily, его создали на пожертвования поклонников «Гарри Поттера».

Главный герой фильма — злодей Волан-де-Морт. Картина воссоздает хронологию жизни лорда — от ученика Хогвартса до волшебника темной магии, чье имя боятся произносить вслух. Помимо этого, основной темой сюжета стало расследование Гришей МакЛагген убийства богатейшей волшебницы Хепзибы Смит.

Деньги на съемки «Корней наследника» собирались на Kickstarter в 2016 году. Авторы фильма придумали фильм после того, как перечитали шестую книги саги «Гарри Поттер и Принц-полукровка». По их словам, кинокомпания Warner Bros., которая владеет правами на фильмы о юном волшебнике, съемкам их картины никак не препятствовала.

Фильм можно посмотреть тут.

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