Более 12 млн банок опасного детского питания снимут с продажи в 83 странах

15:39, 14 января 2018, ПАИ

В 83 странах из продажи будут изъяты партии детского питания компании Lactalis, в котором обнаружили опасную сальмонеллу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу компании Эмманюэля Бенье.

«Это крупномасштабная операция — будут изъяты более 12 млн банок с продукцией в 83 странах. Потребителям более не придется беспокоиться», –– сказал Бенье.

По его словам, решение об отзыве продукции принято после консультаций с министерством экономики Франции.

Информация об опасном детском питании появилась в 2017 году. После чего концерн отозвал несколько партий продукции, произведенной на заводе в коммуне Краон на западе Франции с 15 февраля 2017 года.