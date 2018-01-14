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Общество

Псковская фотовыставка «Ганза: традиции и современность» продолжает работу

Новая фотовыставка «Ганза: традиции и современность», которая открылась 6 января в художественной галерее «Арт-холл Простория» на втором этаже спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2) продолжает свою работу.

Гости арт-холла увидят работы Ольги Балобейко, Алексея Архипова и Игоря Соловьева. По словам последнего, «Ганза: традиции и современность»  - «это первая выставка очень большого международного проекта всех ганзейских городов Европы».

Выставка проходит при поддержке управления культуры администрации Пскова. Среди ее организаторов – творческое объединение «Фото Дело» и фотостудия Lis и студия дизайна «Русский современный костюм».

Напомним, что выставка будет работать до 30 января.

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