Псковская фотовыставка «Ганза: традиции и современность» продолжает работу
Новая фотовыставка «Ганза: традиции и современность», которая открылась 6 января в художественной галерее «Арт-холл Простория» на втором этаже спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2) продолжает свою работу.
Гости арт-холла увидят работы Ольги Балобейко, Алексея Архипова и Игоря Соловьева. По словам последнего, «Ганза: традиции и современность» - «это первая выставка очень большого международного проекта всех ганзейских городов Европы».
Выставка проходит при поддержке управления культуры администрации Пскова. Среди ее организаторов – творческое объединение «Фото Дело» и фотостудия Lis и студия дизайна «Русский современный костюм».
Напомним, что выставка будет работать до 30 января.