До -15 градусов опустится температура в Псковской области в понедельник

17:47, 14 января 2018, ПАИ

15 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от -7 до -12, местами до -15. Днем - 3, -8 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.