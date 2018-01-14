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Общество

До -15 градусов опустится температура в Псковской области в понедельник

15 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от -7 до -12, местами до -15. Днем - 3, -8 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.

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