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Общество

Иван Цецерский почтил память погибших в Чечне Александра Осадчего и Валентина Януса

Сегодня, 14 января, глава Пскова Иван Цецерский почтил память погибших в этот день в 1995 году в Грозном (Чеченская Республика) псковичей: майора ВДВ Александра Осадчего и телеоператора ГТРК «Псков» Валентина Януса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Сегодня ровно 23 года с того злополучного дня, а в памяти трагическая картина в деталях. Ребята попали под огонь снайпера-профессионала, мы ничем не могли им помочь. Забирали с поля боя, сами спиной чувствовали снайперский прицел. Они до конца выполнили свой долг - воинский и профессиональный. Светлая память», - отметил Иван Цецерский.

Тогда в Грозном псковские журналисты снимали фильм, который позже получил название «Необъявленная война». В нем - вся правда о боевых действиях, тяжелые военные будни, передовая без прикрас. В историю отечественной и мировой журналистики погибший оператор Валентин Янус вошел как человек, снявший свою смерть. Вместе с ним на поле боя и кинопленке остался кадровый военный, майор ВДВ, помогавший Валентину Янусу на передовой, Александр Осадчий.

Каждый год 14 января глава Пскова приезжает на их могилы, чтобы поклониться и возложить цветы.

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