О профилактике пожаров рассказали сотрудники МЧС жителям деревни Ваулино
В деревне Ваулино Псковского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях недопущения пожаров и гибели на них людей провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе профилактического мероприятия специалисты провели беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также о проведении своевременной очистки дымоходов от сажи.
По итогам рейда сотрудники псковского МЧС провели 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности и распространили 30 профилактических листовок.