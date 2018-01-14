О профилактике пожаров рассказали сотрудники МЧС жителям деревни Ваулино

17:31, 14 января 2018, ПАИ

В деревне Ваулино Псковского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях недопущения пожаров и гибели на них людей провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе профилактического мероприятия специалисты провели беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также о проведении своевременной очистки дымоходов от сажи.

По итогам рейда сотрудники псковского МЧС провели 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности и распространили 30 профилактических листовок.