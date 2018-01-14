На сайте ПАИ стартовал четвертьфинал чемпионата на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

19:06, 14 января 2018, ПАИ

Сегодня двумя матчами открылась программа второго (четвертьфинального) раунда чемпионата мира по футболу на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747». Прямая трансляця идет на странице проекта ПАИ-live. В центральном матче дня сойдутся лидеры – команда России Владислава Емельянова и команда Уругвая Никиты Иванова, в другом ¼ финале Швейцария Алексея Семрякова будет биться против Бельгии, одного из немногих выживших в жерновах первой стадии футболистов основы ФК «747» Руслана Суродина.

Прямая трансляция поединков начнется в 19.00 на сайте Псковского агентства информации и как всегда будет сопровождаться комментарием от Давида Мошуры. Интересно, что аудитория прямых эфиров предыдущей стадии суммарно составила более 2000 зрителей.

Чемпионат мира по футболу среди футболистов «747» организован силами футбольного клуба и Федерации компьютерного спорта Псковской области и является официальным соревнованием. Футболисты, тренеры и воспитанники «747» играют на выбывание. Игры 1/8 финала завершились до Нового года. Финал состоится в январе.

1/8 финала

Польша (Гультяев) - Уругвай (Иванов) 1:9 (1:6, 0:3)

Бельгия (Суродин) - Мексика (Михеев) 5:3 (1:1, 4:2)

Франция (Турчин) - Колумбия (Севастьянов) 3:6 (2:3, 1:3)

Россия (Емельянов) - Испания (Кравченко) 4:0 (2:0, 2:0)

Бразилия (Сакадеев) - Швейцария (Семряков) 3:5 (3:2, 0:3)

Исландия (Федоров) - Германия (Долгий) 4:13 (2:5, 2:8)

Аргентина (Павлов) - Дания (Назимов) 6:4 (2:1, 4:3)

Англия (И.Васильев) - Португалия (Обрандт) 4:2 (2:2, 2:0)