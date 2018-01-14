0
19:06
На сайте ПАИ стартовал четвертьфинал чемпионата на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
17:47
До -15 градусов опустится температура в Псковской области в понедельник
17:09
Новый клуб для занятий смешанными единоборствами XFight открылся в Пскове
16:00
Иван Цецерский почтил память погибших в Чечне Александра Осадчего и Валентина Януса
12:36
Площадки для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина от псковского отделения «Единой России» работают сегодня
11:49
Михаил Ведерников поставил подпись в поддержку самовыдвижения Путина
10:33
Васильев день наступил по народному календарю
Еще новости
Общество

На сайте ПАИ стартовал четвертьфинал чемпионата на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня двумя матчами открылась программа второго (четвертьфинального) раунда чемпионата мира по футболу на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747». Прямая трансляця идет на странице проекта ПАИ-live. В центральном матче дня сойдутся лидеры – команда России Владислава Емельянова и команда Уругвая Никиты Иванова, в другом ¼ финале Швейцария Алексея Семрякова будет биться против Бельгии, одного из немногих выживших в жерновах первой стадии футболистов основы ФК «747» Руслана Суродина.

Прямая трансляция поединков начнется в 19.00 на сайте Псковского агентства информации и как всегда будет сопровождаться комментарием от Давида Мошуры. Интересно, что аудитория прямых эфиров предыдущей стадии суммарно составила более 2000 зрителей.

Чемпионат мира по футболу среди футболистов «747» организован силами футбольного клуба и Федерации компьютерного спорта Псковской области и является официальным соревнованием. Футболисты, тренеры и воспитанники «747» играют на выбывание. Игры 1/8 финала завершились до Нового года. Финал состоится в январе.

1/8 финала

Польша (Гультяев) - Уругвай (Иванов) 1:9 (1:6, 0:3)

Бельгия (Суродин) - Мексика (Михеев) 5:3 (1:1, 4:2)

Франция (Турчин) - Колумбия (Севастьянов) 3:6 (2:3, 1:3)

Россия (Емельянов) - Испания (Кравченко) 4:0 (2:0, 2:0)

Бразилия (Сакадеев) - Швейцария (Семряков) 3:5 (3:2, 0:3)

Исландия (Федоров) - Германия (Долгий) 4:13 (2:5, 2:8)

Аргентина (Павлов) - Дания (Назимов) 6:4 (2:1, 4:3)

Англия (И.Васильев) - Португалия (Обрандт) 4:2 (2:2, 2:0)

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На сайте ПАИ стартовал четвертьфинал чемпионата на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
14 января 2018
На сайте ПАИ стартовал четвертьфинал чемпионата на симуляторе FIFA 18 среди футболистов ФК «Псков-747» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
До -15 градусов опустится температура в Псковской области в понедельник
14 января 2018
До -15 градусов опустится температура в Псковской области в понедельник
Новый клуб для занятий смешанными единоборствами XFight открылся в Пскове
14 января 2018
Новый клуб для занятий смешанными единоборствами XFight открылся в Пскове
Иван Цецерский почтил память погибших в Чечне Александра Осадчего и Валентина Януса
14 января 2018
Иван Цецерский почтил память погибших в Чечне Александра Осадчего и Валентина Януса
Площадки для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина от псковского отделения «Единой России» работают сегодня
14 января 2018
Площадки для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина от псковского отделения «Единой России» работают сегодня 1
Михаил Ведерников поставил подпись в поддержку самовыдвижения Путина
14 января 2018
Михаил Ведерников поставил подпись в поддержку самовыдвижения Путина 4
Васильев день наступил по народному календарю
14 января 2018
Васильев день наступил по народному календарю
Михаил Ведерников: Когда ты пишешь о том, что плохо, в надежде на то, что станет лучше - это хорошо
13 января 2018
Михаил Ведерников: Когда ты пишешь о том, что плохо, в надежде на то, что станет лучше - это хорошо

Идет загрузка...