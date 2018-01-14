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Общество

Новый клуб для занятий смешанными единоборствами XFight открылся в Пскове

Сегодня, 14 января, в Пскове на 3-м этаже дома №10 по улице Яна Фабрициуса открылся новый бойцовский клуб под названием XFight. В церемонии открытия приняли участие глава города Пскова Иван Цецерский, председатель госкомитета по физической культуре и спорту Псковской области Иван Штылин и вице-спикер областного собрания депутатов Виктор Остренко, который перерезал ленточку.

Как передает корреспондент Псковского агенства информации, несмотря на то, что клуб функционирует уже около двух месяцев, сегодняшнее мероприятие носило презентационный статус. Директор клуба Ирина Иванова рассказала, что идея создания такого учреждения была перенята у коллег из Санкт-Петербурга, которые создали сеть клубов RusFighters.

«Мы пользовались их рекомендации, тем более что создатель сети – выпускник Лесгафта и учел и медицинские и экономические и все остальные особенности для успешного функционирования подобного заведения», - рассказала Ирина Иванова. – Примечательно, что резиновый пол для клуба произведен в Пскове, ринг для единоборств сделан в Екатеринбурге, а покрышки для кроссфита у нас белорусские. Так что мы очень рады возможности использовать качественные отечественные элементы в создании».

Непосредственное участие в открытие клуба принимал председатель областной федерации грэпплинга и панкратиона Андрей Зеленко. Также участие в наполнении клуба приняли федерации тайского бокса и смешанных единоборств. Директор спортклуба пояснила, что клуб может ежедневно принимать до 200 бойцов. По ее словам, занимающиеся спортсмены «идут» не на конкретного тренера, а покупают абонемент именно в «комфортное пространство». Также в клубе есть возможность проводить бойцовские вечера. На пробном показе присутствовало около 150 человек.

«Разумеется, мы предусмотрели и социальную направленность для клуба и надеемся власти помогут нам в том, чтобы мастера спорта и дети из многодетных семей занимались здесь бесплатно, а другие дети имели скидку», - поделилась Ирина Иванова. – Но все же учитывая объем инвестиций в проект, которые составили 3 миллиона рублей – это все-таки зал для коммерческого использования».

Также на презентации состоялись показательные бои по тайскому боксу, панкратиону и грэпплингу. Именно эти единоборства и бокс, а также кроссфит являются базовыми для клуба.

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