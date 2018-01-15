Сколько раз надо присесть, чтобы стать тренером?

12:16, 15 января 2018, ПАИ

3, 9 и 10 февраля на базе «Школы фитнеса» клуба «С-фитнес» пройдет семинар на тему: «7 мифов и легенд новейшего фитнеса». Ведущими занятия будут Георгий Пономарев и Наталья Рыжикова, сообщили Псковскому агентству информации в «С-фитнесе».

Программа семинара 3 февраля от Георгия Пономарёва:

1. Жиросжигающих упражнений не бывает! А что же тогда сжигает жир? Обзор темы похудения.

2. Биомеханика и анатомия силовых упражнений и как следствие ответы на вопросы: «В чем отличие базового варианта от упражнений с петлями, резинками, на нестабильных платформах», «Отличие статических упражнений от динамических или почему «планка» к похудению не имеет отношения», «Работа на тренажерах и со свободными весами - отличия и эффективность».

3. Энергообеспечение мышечной деятельности и ответ на вопрос: «А тренирует ли пресс 50-100 повторений?» Все группы мышц. Разбор не менее 7 упражнений на каждую.

Программа проведения семинара 9 февраля от Натальи Рыжиковой:

1. Как и какие гормоны влияют на изменение массы тела.

2. Сбалансированное питание - один из основных способов влияния на гормональную систему.

3.Как организовать группу и работу с ней в тренажерном зале.

4. Восстановление после физических нагрузок.

Совместная теория и практика состоится 10 февраля (4 часа).

Стоимость за полный курс с получением сертификата: 4 тыс. 800 рублей. Стоимость каждого курса по отдельности: 3 тыс. рублей. Первым трём оплатившим предоставляется скидка в 20%.

Организаторы обращают внимание, что на семинарах имеются только 20 мест. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону 55-77-75.