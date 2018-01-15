МВД намерено отменить штрафы за побои

09:10, 15 января 2018, ПАИ

Министерство внутренних дел совместно с Минюстом планирует отменить штраф из статьи о побоях административного кодекса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правительственная комиссия под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева направила рекомендации о внесении изменений в статью 6.1.1 КоАП РФ (побои) в МВД и Минюсту.

В том случае, если штраф по данной статье будет отменен, то за побои гражданам грозит только до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ.

«В случае причинения только физической боли фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования», — пояснил представитель МВД.