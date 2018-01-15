Пенсионер сгорел на пожаре в Красногородском районе

09:13, 15 января 2018, ПАИ

14 января в 3:14 в Красногородском районе в деревне Дорохи сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожилой хозяин дома обнаружен погибшим. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

По той же причине сгорели ещё два жилых дома: в 10:50 в Стругокрасненском районе в деревне Заречье сгорел и в 18:10 в Пыталовском районе в деревне Екименки.

Кроме того, в 8:17 из-за короткого замыкания электропроводки удлинителя в строительном вагончике в Пскове на улице Свердлова огонь повредил стену.

В 10:26 в Пыталовском районе в деревне Пыталовские Хутора сгорела баня. Причина возгорания - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.