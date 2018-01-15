В Европе планируется начать отмечать 9 мая

09:51, 15 января 2018, ПАИ

В странах Евросоюза планируют сделать 9 мая государственным праздником. Об этом говорится в резолюции Европарламента, которая была одобрена на последней сессии 2017 года, передает газета «Известия».

Резолюцию по гражданским правам Европарламента приняли 430 евродепутатов. Резолюция отправится в Еврокомиссию, Совет ЕС, а также правительствам и национальным парламентам стран.

«Теперь странам предстоит решить — следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днем. Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы», — заявил парламентарий Томаш Здэховски.

Добавим, что в Латвии поддержали инициативу и подготовили петицию в поддержку учреждения нового праздника, сбор подписей начнется в этом месяце.