Peugeot подожгли неизвестные в псковской деревне Хотицы

09:24, 15 января 2018, ПАИ

14 января в 5:13 в Псковском районе в деревне Хотицы в автомобиле «Peugeot 307» выгорел моторный отсек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал поджог.

В 15:29 в Пскове на улице Леона Поземского в Peugeot Partner огонь повредил моторный отсек. Причина возгорания - разгерметизация топливной системы.

В 19:33 в Пушкинских Горах на улице Льнозаводской из-за короткого замыкания в автомобиле «Fiat Marea» также загорелся моторный отсек.