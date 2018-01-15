Экс-вокалист «Технологии» Роман Рябцев: Я никого не слушаю и делаю так, как я хочу

23:26, 15 января 2018, ПАИ

«Технология» — советская и российская синти-поп-группа из Москвы, известная по песням «Нажми на кнопку» и «Странные танцы». Пик популярности группы пришёлся на 1991-1993 гг. В различных составах существует с 1990 года до нынешнего времени», - довольно-таки сухо повествует статья Википедии. Между тем, состоявшийся на минувшей неделе визит в Псков экс-вокалиста группы Романа Рябцева не мог вызвать интерес у журналистов, многие из которых в начале 1990-х буквально до дыр «заслушивали» аудиокассеты с его песнями. В интервью корреспонденту Псковского агентства информации музыкант рассказал о совместных планах с местными музыкантами, о своем новом альбоме, а также о том, как связаны творчество, алкоголь и безделье.

- Что вас привело в Псков, какие проекты?

- Кроме некоторых личных дел, есть масса планов, связанных с работой и музыкой. Ведем переговоры насчет сольного концерта в Пскове весной. И насчет сотрудничества с псковскими музыкантами: мне для одной песни мне очень не хватает этники.

- А как вы познакомились с псковскими музыкантами?

Лично еще не успел - по интернету их послушал. Мне понравилась их музыка. Идея же моей песни у меня возникла очень давно, но она все не может обрести звучание, которое есть у меня в голове. Песня была изначально написано на стихи Роберта Бернса – есть известная баллада «My heart`s in the Highlands». Решил поискать русский перевод – и нашел [Самуила] Маршака. У Бернса песня горская, там шотландская романтика. А у Маршака вышел смешной перевод: «В горах мое сердце, поныне я там, за диким оленем бегу по горам. Гоняю оленей, пугаю козу. В горах мое сердце, а сам я в низу». Так и представляется такой горец безумный, который пугает коз. В общем, отпечаток написания детских стихов налицо… В итоге я написал русскоязычный текст, не имеющий отношения к горам и Шотландии, но музыка такого типа и осталась. Я запал на кельтскую музыку еще в институте, благодаря француженке-аспирантке. Меня очаровали эти кельтские гармонии, мелодии. Туда просятся какие-нибудь волынки, старинные дудочки, что-нибудь такое… Волынку на синтезаторе изобразить не получилось. Я сейчас, уйдя из группы, ориентируюсь на более живое звучание.

- То есть это будет романтическая, этническая песня?

- Да, это будет, наверное, фолк-рок. Это – одна из новых песен. У меня жуткий винегрет получается в грядущем альбоме. Хотя я недавно для себя сформулировал, что я совершенно не гонюсь за альбомом, как за самоцелью. Мне куда важнее выпускать дозировано по одной песне, сопровождаемой видеорядом. Статистика показывает, что люди предпочитают смотреть музыку, а не слушать. Лучше снять даже простейший видеоряд, но люди с большим удовольствием будут смотреть на Ютубе, чем просто слушать в записи. Вот как-то так люди устроены. Если говорить об альбоме, то раньше у меня была определенная концепция...

- «Третья песня – медляк»?

Да, это Дител Болен придумал. А вот у моей любимейшей группы ELO [Electric Light Orchestra - британская рок-группа, популярная в 1970-80-е годы] – последняя вещь всегда рок-н-ролл. А у меня там будет и этно-песня, и хард-рок. Очень разношерстно! Там будет и регги, и поп-музыка гитарная.

- О чем песни и где вы берете вдохновение?

- Мне какой-то шибко умный человек написал комментарий, что вот, раньше у тебя было вдохновение и ты песни по синьке писал, а сейчас ты не пьешь – и что-то не так. Это полный бред: старые песни без всякого алкоголя сочинялись. Алкоголь вообще на творчество не влияет, это заблуждение многих людей. Вдохновение само приходит: как будто череп утончается, открывается пресловутый третий глаз и как будто туда вливается порция мелодий, информации. Вдруг мелодия начинает звучать в голове. Когда я пытался сидеть и сочинять – ничего не получалось вообще. А так - вброс, и дальше я это развиваю. И необходимое условие для этого – безделье. Много идей приходило в голову, когда у меня была собака и я гулял с ней по парку. И голова была очищена, свободна.

А о чем песни – о чувствах, о любви. У одного англоязычного исполнителя мне очень понравилось, что он писал про любовь без слова love. Мне это очень понравилось: слово «любовь» в русском языке (а про английский вообще молчу) подверглось жуткой девальвации. Слово затаскано, опошлено. Придуманный маркетологами День святого Валентина утоптал это слово в сферу потребления.

- То есть песни о чувствах, но без прямоты?

- Да… У меня слово любовь употребляется всего в трех песнях.

- Сейчас любой человек может зайти на страничку и написать некорректный комментарий: от этого, кстати, страдают не только знаменитости. Как вы относитесь к критике, как реагировать на негатив в интернете?

- Критику я воспринимаю исключительно от профессионалов. Есть замечательный советский мультик, где то ли слон, то ли носорог рисовал картину. А звери каждый говорили: дорисуй вот это, вот это. В итоге на одном холсте и пирамиды, и снега, все в кашу. Поэтому когда простые слушатели начинают комментировать в таком же духе, я просто пропускаю мимо ушей. Когда я делаю песню, я ее отправляю как минимум трем знакомым режиссерам. Вот это та критика, к которой я прислушиваюсь.

Есть еще мерзкое словечко последних лет – «актуальная» музыка. Я знаю понятие «модный» стиль. Диско было модно в 70-х, а сейчас не модно. А вот «актуально»?.. Что это? Летом все сходили с ума по спиннерам, а сейчас они всем надоели. Вот так же и с некоторыми актуальными стилями. Вот от группы «Грибы» все сходили сума, а сейчас уже группа «Грибы» - фу. Я не пишу вещи с точки зрения «актуальности». Первые мои вещи, ставшие хитами, вообще написаны 29 лет назад. Если бы я тогда слушал так называемую «критику»… В те времена Аркадий Укупник услышал мою песню и сказал: «Ну, ничеготак песенка, повыше среднего». Ну, песни Укупника так долго не продержались, как та, что, по его мнению, была выше среднего. Я никого не слушаю и делаю так, как я хочу.

- Что посоветуете начинающим музыкантам, чтобы стать популярными?

- Ой, бросайте это дело (смеется). А если серьезно, сейчас конкуренция больше, чем и 80-е и 90-е годы. Музыкантов стало больше, потому что производство музыки сильно удешевилось. Если раньше, чтобы записаться нормально, нужно непременно было идти на студию, то сейчас… Мы вот свои первые песни записывали в ночные смены – это дешевле было. С тех пор привычка петь по ночам (смеется). А теперь пожалуйста: достаточно мощный компьютер, хорошая звуковая карта – в интернете полно бесплатных программ - и вот вам демо-запись хорошего качества. И таких музыкантов очень, очень и очень много. Кстати, году еще в 80-м читал в американском журнале, что там профсоюз работников попросил у Конгресса запретить домашнюю звукозапись. Потому что уже тогда они почувствовали угрозу своему существованию. Ну, естественно, законопроект не приняли.

И вот, музыки много. И как пробиться? А леший его знает! Ну, можно посоветовать просто делать упор на работу в интернете. Не просто на страничку в «ВКонтакте» выложить трек, а заниматься пиаром, продвигать посты. Надо, чтобы певец был интересен не только теми песни, то он поет, но и, допустим, прикольным образом жизни. Как он играет со своей собакой, как ссорится со своей девушкой. То есть развлекать народ попутными историями. Я тоже выкладываю фото из жизни. Вот, побывал в Печорах – там очень красиво и белки понравились, они там занимались своими делами и на людей не обращали внимания.

- Кстати, а как вам Псков?

- Я еще мало где успел побывать, но мне очень нравится старина, нравятся ваши старинные стены. В Москве такого нет! Так что есть повод познакомиться с городом поближе.

Беседовала Лидия ИВАНОВА