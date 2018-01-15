Росгвардия и полиция займутся делами об использовании дронов

10:08, 15 января 2018, ПАИ

Министерство транспорта РФ планирует внести поправки в закон, которые обяжут полицию и Росгвардию рассматривать дела о нарушении правил использования дронов. Об этом пишет газета «Известия».

В соответствии с законодательством, любой беспилотник рассматривается как воздушное судно и за нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Поправки в закон наделят должностных лиц ОВД и Росгвардии полномочиями составлять протоколы об административных нарушениях и рассматривать дела в случае нарушений использования воздушного пространства дронами.