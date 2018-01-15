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Общество

Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, будут получать страховую пенсию по-новому

С 2018 года пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, будут получать страховую пенсию с учетом индексации с первого числа месяца, следующего за месяцем  прекращения работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского отделения Пенсионного фонда России.

В июле 2017 года принят Федеральный закон №134–ФЗ «О внесении изменений в статью 26.1.Федерального закона «О страховых пенсиях пенсионерам, прекратившим осуществление работы и (или) иной деятельности». В рамках указанного закона уточнен срок выплаты страховой пенсии с учетом индексации после прекращения трудовой деятельности и (или) иной деятельности.

В настоящее время выплата пенсии с учетом индексаций, имевших место во время осуществления работы, производится с первого числа месяца, следующего за месяцем вынесения решения о выплате. Таким образом, выплата пенсии в новом размере производится не сразу после увольнения, а по истечении времени, установленного законом для совершения процедурных действий по обработке, полученной от работодателя информации.

Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Например, пенсионер уволился с работы в октябре 2017 года. В ноябре в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В декабре ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В январе 2018 года ПФР примет решение о возобновлении индексации и в феврале пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – ноябрь, декабрь и январь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

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