Прокуратура помогла провести ремонт в квартире инвалида в Дновском районе

09:30, 15 января 2018, ПАИ

В Дновском районе прокуратура добилась проведения ремонта в квартире инвалида. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В надзорном ведомстве отметили, что инвалиду, как лицу, имеющему статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, было предоставлено жилое помещение специализированного жилищного фонда в Дно по улице Заводской, 4.

Однако предоставленное жилое помещение не соответствует установленным санитарным и иным техническим требованиям: во входной металлической двери замок находится в нерабочем состоянии, на кухне не работает смеситель, газовая плита неисправна.

В этой связи прокурор района в адрес председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Дновского района внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В ходе рассмотрения дела выявленные нарушения закона устранены, в квартире, предоставленной инвалиду, проведены необходимые ремонтные работы.