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Общество

День образования Следственного комитета РФ отмечается 15 января

15 января отмечается День образования Следственного комитета РФ, сообщает calend.ru.

В этот день в 2011 году вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации». Как сообщалось в пояснительной записке к законопроекту, функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры создаст необходимые условия для более эффективной работы как органов прокуратуры, так и следственных органов.

Впервые отделить следственное ведомство от других государственных структур решил Петр I. Император осуществил судебную реформу, разделив уголовный процесс на две стадии: предварительное расследование и судебное разбирательство. В 1713 году в России появились первые специализированные следственные органы. Ими стали майорские следственные канцелярии, которые подчинялись непосредственно Петру I и разбирали дела о наиболее опасных деяниях. К их числу относились проступки, посягающие на основы государственности: взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество.

Сразу же после смерти Петра I независимые следственные органы упразднили, а предварительное следствие стали рассматривать как рядовую процессуальную процедуру досудебного производства. С 1723 до 1860 года расследованием преступлений занимались неспециализированные органы: полицмейстерская канцелярия, сыскной приказ, нижние земские суды, управы благочиния. В России сложилась административная модель организации следственного аппарата. В XIX веке стали понятны недостатки такой системы, главным из которых стал рост коррупции. В ходе судебной реформы 1860 года Александр II попытался найти новые способы организации предварительного следствия, однако возврат к петровской модели даже не рассматривался. В итоге было принято решение вывести следственные органы из состава полиции и передать их судам. В этот период в 44 губерниях страны появилось 993 судебных следователя. Судебная модель, заложенная Александром II, позже легла в основу системы военных следователей, которые состояли при военно-окружных судах.

После 1917 года следственные подразделения появились практически при всех правоохранительных органах. Это было связано с желанием новой власти сделать юстицию одним из инструментов классовой борьбы. В 1927 году в Московской губернии судебных следователей перевели в органы прокуратуры. Эксперимент был признан успешным, и в 1928 году коллегия Наркомата юстиции постановила передать следственный аппарат в полное распоряжение прокуратуры. А в 1929 году и военные следователи перешли в подчинение военной прокуратуры. В 1938–1939 годах следственные подразделения были учреждены также в органах госбезопасности и милиции, подведомственных в то время НКВД СССР. В 1963 году следственные органы появились и в Министерстве охраны общественного порядка (позже оно стало Министерством внутренних дел).

В 2007 году Следственный комитет при прокуратуре РФ стал относительно самостоятельным ведомством, однако все еще входил в систему органов прокуратуры. Закон 2011 года вернул модель развития следственных органов к идее Петра I. Этот документ установил, что руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства.

В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации (СК России) не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. Он является федеральным государственным органом в стране, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством РФ.

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