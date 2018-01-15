Приём граждан проведёт первый заместитель прокурора области в Новосокольниках

10:33, 15 января 2018, ПАИ

В январе первый заместитель прокурора области Эльмира Канаева проведёт личный прием граждан в прокуратуре Новосокольнического района (Новосокольники, улица Тихмянова, 24). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Для встречи с Эльмирой Канаевой в срок до 16 января необходимо обратиться к прокурору Новосокольнического района Михаилу Паршину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.