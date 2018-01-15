Псковский боксер Артур Акавов занялся нетрадиционной медициной

11:44, 15 января 2018, ПАИ

Псковский боксер Артур Акавов прошел обучение хиджаме [кровопускание] - одному из видов нетрадиционной медицины. Спортсмен получил соответствующий сертификат. Об этом он рассказал Псковскому агентству информации.

«Я давно хотел обучиться этой процедуре, а тут появилось свободное время, которое надо было чем-то заполнить», - отметил Артур Акавов. Он пояснил, что недавно во время тренировок получил компрессионный удар, из-за чего у него лопнула барабанная перепонка в правом ухе. Из-за этой травмы врачи на полтора месяца ограничили боксёра в занятиях спортом.

По словам Артура Акавова, хиджама - это оздоровительная процедура, относящаяся к нетрадиционной медицине, поэтому практикующему ее не требуется медицинское образование. «Я сам много раз был пациентом и скажу, что для спортсменов это очень полезно, как и для обычных людей. Хиджама помогает очистить кровь и привести в порядок обменные процессы в организме. Этой процедуре много тысяч лет, для России она в диковинку, хотя я общался с людьми из деревень и они еще помнят, что так лечили», - рассказал спортсмен.

Он добавил, что процедура помогает восстанавливать организм при травмах, возвращает человеку здоровый сон.

Артур Акавов заверил, что из спорта он не ушел и уже продолжил тренировки.