Более 63 тысяч заявлений на госкадастровый учет принял псковский филиал Росреестра в 2017 году

18:07, 15 января 2018, ПАИ

За 2017 год филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области принял более 63 тыс. заявлений на государственный кадастровый учет (ГКУ), государственную регистрацию прав и совместную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, а также свыше 50 тыс. запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала Росреестра по Псковской области, для сравнения за 2016 год на ГКУ и регистрацию прав было принято более 104 тыс. заявлений.

По словам специалистов, уменьшение количества принятых филиалом заявлений в 2017 году связано с началом активной работы сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и развитием «бесконтактных технологий».

В 2017 году значительно увеличилось количество документов, подготовленных в электронном виде, что указывает на активное развитие и популяризацию электронных сервисов Росреестра, позволяющих получить государственные услуги, не выходя из дома.

Кроме того, в прошлом году филиал предоставил почти в 4 раза больше сведений из ЕГРН в виде электронного документа (свыше 314 тыс.), нежели в виде бумажного документа. За 2016 год в электронном виде было предоставлено сведений в 3,5 раза больше, чем в бумажном (около 230 тыс.).

За 2017 год сотрудники филиала приняли 1637 человек, из них 326 человек встретились с руководством филиала. Также были рассмотрены 263 запроса граждан через Единую систему регистрации и обработки обращений. В основном, отметили в филиале Росреестра, псковичей волнуют вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости.

Кроме того, филиал ежемесячно проводил «горячие линии» по вопросам кадастрового учета, регистрации прав на недвижимое имущество, предоставлению сведений и ЕГРН, а также по вопросам кадастровой стоимости, услуг Удостоверяющего центра. За 2017 год сотрудники филиала провели 10 «горячих линий».

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Также можно получить государственные услуги Росреестра в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.