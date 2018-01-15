1
10:49
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе
09:28
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
15:50
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
10:52
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
10:29
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину
10:47
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу
15:02
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
Еще новости
Происшествия

11 человек пострадали в драке с ножами в школе в Перми

Сегодня, 15 января, в 8:19 утра в школе №127 города Перми произошла драка с применением ножей. Потасовку пытались предотвратить педагоги и школьники, сообщают  федеральные СМИ.

Сначала речь шла о 8 пострадавших школьниках и учительнице, позже число раненых увеличилось до 11. Медики сообщают, что состояние учительницы и одного школьника оценивается как тяжелое.

В одних источниках указывается, что драка произошла между учениками, в других – что в школу проникли двое мужчин в масках.

Подозреваемых уже задержали. Их мотивы выясняются.

В то же время Телеграмм-канал Mash сообщает, что нападение мог организовать ученик Лев Б., который увлекался видео о массовом убийстве в школе «Колумбайн» в США, о чём свидетельствует его страница в соцсети «ВКонтакте». Также молодой человек состоял в группах в социальных сетях, которые посвящены этому нападению.

По данным Mash, 16-летний молодой человек и его друг получили оскорбление в социальных сетях. Ученики же 127-й школы уверяют, что все произошло из-за новогоднего поздравления администратора местного паблика: «С Новым Годом, псы». Якобы школьника возмутило подобное панибратское отношение к его персоне, и он вместе с другом принял решение провести «показательную месть».

Отмечается, что организатор резни участвовал в российской Олимпиаде по физике. Учителя отмечали его высокие интеллектуальные способности.

Из школы были эвакуированы почти 700 школьников. В учебных заведениях города усилены меры безопасности.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

14-летняя девочка пропала в Великолукском районе
15 января 2018
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
09 января 2018
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
08 января 2018
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский 5
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
08 января 2018
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину
06 января 2018
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину 1
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу
05 января 2018
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу 3
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
28 декабря 2017
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
27 декабря 2017
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку 14

Идет загрузка...