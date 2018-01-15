11 человек пострадали в драке с ножами в школе в Перми

10:47, 15 января 2018, ПАИ

Сегодня, 15 января, в 8:19 утра в школе №127 города Перми произошла драка с применением ножей. Потасовку пытались предотвратить педагоги и школьники, сообщают федеральные СМИ.

Сначала речь шла о 8 пострадавших школьниках и учительнице, позже число раненых увеличилось до 11. Медики сообщают, что состояние учительницы и одного школьника оценивается как тяжелое.

В одних источниках указывается, что драка произошла между учениками, в других – что в школу проникли двое мужчин в масках.

Подозреваемых уже задержали. Их мотивы выясняются.

В то же время Телеграмм-канал Mash сообщает, что нападение мог организовать ученик Лев Б., который увлекался видео о массовом убийстве в школе «Колумбайн» в США, о чём свидетельствует его страница в соцсети «ВКонтакте». Также молодой человек состоял в группах в социальных сетях, которые посвящены этому нападению.

По данным Mash, 16-летний молодой человек и его друг получили оскорбление в социальных сетях. Ученики же 127-й школы уверяют, что все произошло из-за новогоднего поздравления администратора местного паблика: «С Новым Годом, псы». Якобы школьника возмутило подобное панибратское отношение к его персоне, и он вместе с другом принял решение провести «показательную месть».

Отмечается, что организатор резни участвовал в российской Олимпиаде по физике. Учителя отмечали его высокие интеллектуальные способности.

Из школы были эвакуированы почти 700 школьников. В учебных заведениях города усилены меры безопасности.