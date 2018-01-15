Псковские дети побывали на новогоднем приеме у полпреда президента РФ в СЗФО

15:56, 15 января 2018, ПАИ

14 января, в Старый Новый год, дети из Псковской области побывали на празднике, который организовал полномочный представитель президента РФ в СЗФО. Он прошёл на территории Петропавловской крепости в конференц-холле музея космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе стратегического партнерства «Северо-Запад».

Мероприятие было организовано для детей сотрудников МВД и Росгвардии, погибших или пострадавших при исполнении служебных обязанностей. На него были приглашены 68 человек из 10 регионов Северо-Западного федерального округа.

Дети стали участниками социального проекта «Великий Устюг». Их поздравили сотрудники аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, команда стратегического партнёрства «Северо-Запад» и правительство Вологодской области. А полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов организовал для детей полуденный артиллерийский выстрел со стены Нарышкина бастиона. Также детям вручили подарки, подготовленные командой стратегического партнёрства. А после они отправились на обзорную экскурсию по городу, в Исаакиевский собор, Государственный Эрмитаж, постоянно действующую экспозицию Культурного центра ГУ МВД России.

Обращаясь к детям, Александр Беглов подчеркнул, что президент России Владимир Путин знает об их приезде в Петербург и предстоящем знакомстве с Дедом Морозом в Великом Устюге. И эта уникальная возможность – присутствовать при залпе орудий – подарок Владимира Путина участникам проекта «Великий Устюг».

«Здесь собрались, безусловно, талантливые дети, которые стараются хорошо учиться, многие занимаются спортом и творчеством. Но главное что вас отличает – настоящий русский характер, который передали вам ваши папы и мамы, отдавшие долг нашей Родине. Мы по праву гордимся вашими родителями и уверены, что, какой бы путь служения родному Отечеству вы себе не выбрали, в вашем лице подрастает их достойная смена», - заявил помощник полпреда президента РФ в СЗФО Евгений Карпичев

15 января дети отправились в Великий Устюг к Деду Морозу. Путешествие продлится до 18 января.

Добавим, что 9 ноября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Стратегическим партнерством «Северо-Запад» и администрацией Псковской области. В планах совместной деятельности Партнерства и Псковской области: синхронизация документов территориального планирования региона с инвестиционными программами естественных монополий («Газпром», «Ростелеком», «ОЖД» и др.); развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино»; реализация программ приграничного сотрудничества; актуализация стратегических документов развития макрорегиона и области; взаимодействие и обмен опытом в сфере осуществления инфраструктурных и ГЧП-проектов; реализация историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России», а также развитие патриотического и духовно-нравственного просвещения молодежи.