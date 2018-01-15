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Общество

Эксперимент по маркировке сигарет начался в России

В России начался эксперимент по маркировке табачных изделий. Об этом пишет газета «Известия».

Папиросы и сигареты будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix, который будет содержать информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время ее производства.

После введения маркировки у легальных производителей сигарет может вырасти доля рынка. Государство таким образом повысит собираемость налогов. По итогам эксперимента будет определена целесообразность перехода на обязательную маркировку сигарет.

С января в тестировании системы маркировки могут поучаствовать производители сигарет, оптовики и предприятия розничной торговли, с 1 июля предусмотрена возможность участия импортеров табачной продукции.

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