Эксперимент по маркировке сигарет начался в России

11:24, 15 января 2018, ПАИ

В России начался эксперимент по маркировке табачных изделий. Об этом пишет газета «Известия».

Папиросы и сигареты будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix, который будет содержать информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время ее производства.

После введения маркировки у легальных производителей сигарет может вырасти доля рынка. Государство таким образом повысит собираемость налогов. По итогам эксперимента будет определена целесообразность перехода на обязательную маркировку сигарет.

С января в тестировании системы маркировки могут поучаствовать производители сигарет, оптовики и предприятия розничной торговли, с 1 июля предусмотрена возможность участия импортеров табачной продукции.