В Изборске введены ограничения для туристов

15:30, 15 января 2018, ПАИ

В Изборском музее-заповеднике введены ограничения для туристов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, в связи с наступлением зимнего периода запрещен, в частности, подъём детей на объекты музейно-туристического показа без сопровождения взрослых.

Во время оледенения возможно закрытие объектов музейно-туристического показа ансамбля Изборской крепости: боевого хода, тайного хода к воде, смотровой площадки на башне Луковка.

При посещении объектов музейно-туристического показа посетители обязаны соблюдать осторожность и выполнять рекомендации сотрудников музея-заповедника «Изборск».