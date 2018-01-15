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Общество

Премьера фильма-победителя Каннского кинофестиваля-2017 состоится 24 января в Пскове

24 января в Пскове в киноклубе «Молоко и сено» состоится показ фильма Рубена Эстлунда «Квадрат». Лента является лауреатом Золотой пальмовой ветви юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля-2017. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте «Ветка» Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Квадрат» — новый экспонат шведской галереи, призванный вызывать у горожан приступы любви и альтруизма. По крайней мере, так задумал куратор Кристиан с внешностью и сладкой жизнью Марчелло Мастрояни: коллеги, арт-тусовка, девушки — все от него без ума. Но когда средь бела дня у Кристиана крадут бумажник и телефон, он садится в свою Теслу и пускается в авантюру-реванш. Поначалу шутливое наказание воришек приводит к последствиям, которые заставят Кристиана забыть и «Квадрат», и его заповеди», - говорится в описании к фильму.

Кроме того, картина «Квадрат» получила 6 наград Европейской киноакадемии. В частности, лента победила в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». На Каннском фестивале, кроме главного приза, фильм также был удостоен премии Vulcain Prize.

Начало сеанса в 20:00. Показ состоится на малой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. Билеты можно приобрести онлайн, либо в кассе театра, а также в гипермаркете «Империал».

Картина предназначена для зрителей старше 18 лет. 

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