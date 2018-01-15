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Общество

Псковичи присоединились к творческому конкурсу «Сталинград. Судьба человека»

Псковичи присоединились к творческому конкурсу «Сталинград. Судьба человека», который проводит патриотическая платформа партии «Единая Россия» в честь 75-летия со дня победы в Сталинградской битве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии со ссылкой на руководителя местного отделения всероссийской организации ветеранов «Боевого братства» Александра Кривотулова, конкурс продлится до 20 января.

«Сталинград. Судьба человека» — это конкурс эссе, посвященных судьбам участников Сталинградской битвы, которая определила исход Второй мировой войны и стала началом освобождения от фашизма. К участию приглашаются авторы 11-15 лет (5-8 классы) и 16-18 лет (9-11 классы). Работы принимаются в текстовом файле форматов .doc, .odt, .rtf по электронной почте: pr-boevoebratstvo@yandex.ru. Что касается  требований к оформлению текста, то шрифт необходимо выбрать Times New Roman, 14 кегль, интервал — 1,15; поля обычные: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см. Максимальный объем работы: не более 4 страниц формата А4.  Титульная страница должна содержать: ФИО автора без сокращений; наименование города, школы и класса, в котором учится автор; название конкурсной работы;  имя педагога, курировавшего ее подготовку.

«Конкурс способствует патриотическому воспитанию молодежи, привлекает подрастающее поколение к исследованию истории страны,  дает возможность, опираясь на достоверные факты, поделиться своими мыслями по поводу подвига нашего народа», - отметил Александр Кривотулов.

Представленные на конкурс работы жюри будет оценивать по следующим критериям: соответствие заявленной теме; творческий подход и оригинальность; грамотность изложения, соблюдение норм русского языка; выразительность и эмоциональность произведения; общее впечатление от работы.

Победители конкурса получат возможность выступить на пленарном заседании Государственной думы 2 февраля – там они зачитают свое эссе. Кроме того, авторы лучших произведений будут награждены путевками в юнармейский лагерь в парке «Патриот».

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